Sedie gaming Secretlab | Le migliori di marzo 2021

Fondata a Singapore nel 2014, Secretlab offre ai videogiocatori alcuni dei prodotti più confortevoli dedicati al mondo dei videogiochi. D’altronde ad ideare le sedie gaming Secretlab sono stati due ex giocatori competitivi, Ian Alexander Ang e Alaric Choo, dopo la scontentezza per non aver mai trovato sul mercato dei prodotti che rispettassero le loro aspettative. Ciò che fa gola, oltre alla qualità costruttiva, è il prezzo a cui vengono proposte le sedie dell’azienda singaporiana: grazie a un metodo di vendita diretto al consumatore i costi restano bassi, evitando un aumento del prezzo senza l’introduzione di venditori terzi.

Detto ciò, non ci resta che scoprire assieme qual è l’offerta più adatta a voi! Proprio per questo, in basso alla guida, troverete una wiki per aiutarvi nella scelta delle sedie gaming Secretlab.

Sedie gaming Secretlab, le migliori

OMEGA

Apriamo questa guida all’acquisto con la sedia OMEGA di Secretlab, un sedia che sprizza eleganza da tutti i pori in questa sua colorazione: al centro dello schienale in pelle PU è posta la lettera Omega in color oro (sul retro, invece la scritta). La colorazione nera della sedia viene spezzata dai punti di ricamatura rossi. Le dimensioni sono perfette per chi è alto tra i 160 e i 180 cm, con uno schienale largo 53cm e alto 80cm, e una seduta profonda 49cm e larga 57cm (imbottiti entrambi con schiuma a freddo). Possiede un meccanismo d’inclinazione a 4 direzioni in metallo e braccioli regolabili a favore di un’ergonomia adattabile alle esigenze dell’utente. A concludere il pacchetto, ci pensano i due cuscini esclusivi: uno lombare in memory foam, e uno per la testa in memory foam con gel di raffreddamento (consultare la wiki sottostante per ulteriori specifiche tecniche). Perfetta per chi vuole un ottimo punto d’incontro tra eleganza e comfort!

OMEGA World of Warcraft

Questa versione di OMEGA, invece, è dedicata al leggendario World of Warcraft, l’iconico MMORPG targato Blizzard Entertainment uscito quasi 17 anni fa. Al centro dello schienale rosso e nero, sia davanti che dietro, è posto il simbolo dell’Orda (fazione opposta all’alleanza) su una sorta di ricamo rosso ricordante uno stendardo. Le specifiche sono le stesse della sedia precedente: per chi è alto tra i 160 e i 180 cm, schienale largo 53cm e alto 80cm, seduta profonda 49cm e larga 57cm, un meccanismo d’inclinazione a 4 direzioni in metallo, braccioli regolabili. Anche in questo caso troviamo i due cuscini esclusivi: lombare in memory foam, e per la testa in memory foam con gel di raffreddamento. Se amate l’universo di World of Warcraft, tra le sedie gaming Secretlab, questa è quella che fa per voi!

TITAN

Passiamo alla TITAN, la cugina più grande di OMEGA. In questa colorazione standard, come quella della serie soprastante, Secretlab ha puntato tutto sull’eleganza, con il simbolo T dorato posto al centro del largo schienale e la scritta TITAN sul retro. Ulteriore tocco di classe? La scritta indicante la serie posta sulla parte destra del sedile. Con uno schienale lungo 84cm e largo 55cm, e una seduta larga 52cm e profonda 50cm (sia schienale che seduta imbottiti con schiuma a freddo) è adatta a chi è alto tra i 175 e i 200 cm. Offre un cuscino lombare integrato regolabile, un cuscino per la testa in memory foam con gel di raffreddamento e braccioli regolabili. Sulla base del sedile livellata, è possibile sedersi anche a gambe incrociate grazie al meccanismo d’inclinazione a 4 direzioni in metallo, capace di reggere oltre 130 kg. Se amate larghe sedute e non volete impattare la vostra postazione con qualcosa di poco idoneo, la serie TITAN è ciò che fa al caso vostro!

TITAN Cyberpunk 2077

Avete amato Cyberpunk 2077? Nonostante i vari problemi che lo hanno afflitto, CD Projekt RED ha creato un’ambientazione distopica a dir poco affascinante. La TITAN in colorazione Cyberpunk 2077 si riassume in una sola parola: vistosa. Il sedile e lo schienale presentano una colorazione giallo acceso e nero, con il logo del gioco posto in concomitanza della testiera. Sul retro, invece, presenta il logo dei Samurai, la band di Johnny SIlverhand, che ricopre quasi l’intero schienale. Le specifiche, sono le stesse alla versione base: schienale lungo 84cm e largo 55cm, seduta larga 52cm e profonda 50cm (sia schienale che seduta imbottiti con schiuma a freddo), cuscino lombare integrato regolabile, cuscino per la testa in memory foam con gel di raffreddamento, braccioli regolabili e meccanismo d’inclinazione a 4 direzioni in metallo. Adatta a chi vuole portarsi a casa un grande e comodo souvenir da Night City!

TITAN XL

La serie TITAN XL è la più mastodontica delle tre, davvero titanica! Proprio per questo, abbiamo deciso di consigliarvi una variante della colorazione base, totalmente nera, ma con le scritte ed i loghi azzurri, come a voler richiamare la grandezza dei giganti di Jotunheim della mitologia norrena. Un omaggio ai miti ed all’eleganza! La serie TITAN XL era impossibile da escludere da questa guida dedicata alle migliori sedie gaming Secretlab. Le dimensioni sono ancor più prosperose della già titanica TITAN, con uno schienale con 85cm di lunghezza e 56cm di larghezza, e una seduta larga 57.5cm e profonda 50.5cm. Di fatto, è consigliata a persone alte tra i 180 e i 208cm. I materiali e gli accessori, sono gli stessi utilizzati nella serie precedente; ma il meccanismo in metallo può reggere un peso compreso tra i 100 ed i 180kg. Volete un vero e proprio trono da gaming? Non vi resta altro che acquistarlo dal link sottostante!

Come scegliere fra i vari modelli di Sedie gaming Secretlab

Secretlab offre varie famiglie di sedie, ognuna di esse adatte per una particolare tipologia di giocatori. Ogni famiglia tiene conto sia dell’altezza che del peso di ogni gamer e di una seduta capace di supportare pesi differenti oltre che essere dotata di precisi accessori. Vediamo quindi come orientarsi tra le diverse famiglie di sedie gaming Secretlab.

