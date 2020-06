SEGA: l’annuncio rivoluzionario è FOG Gaming, ecco i dettagli

Questa mattina SEGA si è svegliata con la voglia di fare diversi annunci. Proprio pochi minuti fa infatti la multinazionale giapponese ha annunciato a sorpresa il Geam Gear Micro riportandoci effettivamente indietro di una manciata d’anni, il quale verrà rilasciato (per ora) solo sul suolo nipponico il 6 ottobre di quest’anno. L’azienda con sede a Tokyo ha spento proprio oggi sessanta candeline e, oltre all’annuncio sopra citato, ha da poco presentato il servizio FOG Gaming.

Il FOG Gaming è una piattaforma basata sul servizio in cloud e pensata espressamente per i cabinati arcade e le sale giochi giapponesi. Essendo l’annuncio nuovo, non è ancora chiaro il suo utilizzo. Sappiamo bene però che manterrà attivi i cabinati arcade permettendo ai gestori di guadagnare denaro anche durante l’orario di chiusura, ad oggi non è ancora chiaro il come.

Article now with info: – yes, "Fog Gaming" is the "scoop"

– Sega will use arcades in Japan as the technical backbone

– CPUs and GPUs housed in arcade machines are mentioned specifically

– ultra-low latency is touted

– commercial idea is to use arcades outside business hours https://t.co/LWOiYuDAYj — Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) June 3, 2020

Per tutte quelle persone che si aspettavano un annuncio di estrema rilevanza, con molta probabilità rimarranno deluse in quanto indipendentemente dal suo funzionamento riguarda in modo esplicito le sale giochi che da noi in occidente, purtroppo, sono ormai estinte. Per il mercato asiatico invece questa notizia dovrebbe spezzare nettamente in due il concetto di cabinato arcade permettendo vantaggi sia ai consumatori che ai gestori. Sicuramente appena verranno presentati maggiori dettagli vi faremo sapere.

Tra i due annunci, quindi, il Game Gear Micro è quello che potrebbe davvero interessare anche a noi occidentali, soprattutto ai videogiocatori di vecchia data. Chissà se in futuro verrà annunciato anche per il vecchio continente, per maggiori dettagli vi invitiamo di conseguenza a seguire le nostre pagine. Cosa ne pensate comunque di questa notizia? Speravate che SEGA annunciasse qualcosa di diverso? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita.