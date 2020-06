SEGA: annunciato il Game Gear Micro insieme ai giochi disponibili

Questa mattina SEGA ha annunciato a sorpresa il Game Gear Micro, decidendo di farci svegliare con una botta di nostalgia non da poco. La console portatile della compagnia di Tokyo ritorna quindi sul mercato esattamente dopo trent’anni dalla sua nascita, affiancandosi a tutte quelle operazioni che hanno visto far ritorno alcune delle più iconiche console della storia in formato “mini”.

Il Game Gear Micro al momento verrà rilasciato il 6 ottobre 2020 solamente per il mercato giapponese, con SEGA che non ha ancora menzionato l’arrivo in occidente della riedizione della propria console portatile. Ciò che sappiamo sulla nuova micro console portatile è che verrà resa disponibile in quattro colorazioni differenti: nera, azzurra, gialla e rossa; mentre le dimensioni saranno di 80mm×43mm×20mm.

Da come è intuibile tramite il video annuncio pubblicato da SEGA, ogni versione del Game Gear Micro avrà al suo interno i seguenti quattro giochi differenti:

Game Gear Micro Nero

Sonic The Hedgehog

Out Run

Royal Stone

Puyo Puyo Tsu

Game Gear Micro Azzurro

Sonic & Tails

Gunstar Heroes

Sylvan Tale

Baku Baku Animal Sekai Shiikugakari Senshuken

Game Gear Micro Giallo

Shining Force

Shining Force II

Shining Force Final Conflict

Nazo Puyo Arle no Roux

Game Gear Rosso

Megami Tensei Gaiden Last Bible

Megami Tensei Gaiden Last Bible Special

The G.G. Shinobi

Columns

Infine, SEGA ha annunciato che il Game Gear Micro verrà venduto al prezzo di 4.980 Yen, all’incirca una quarantina di Euro. Al momento questo annuncio riguarda solamente il mercato giapponese, ma non è detto che la compagnia di Tokyo decida in futuro di far uscire il Game Gear Micro anche da noi in Europa. Cosa ne pensate di questo annuncio a sorpresa da parte di SEGA?