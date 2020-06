SEGA: l’annuncio del 4 giugno riguarderà la VR, per un insider

Settimana scorsa abbiamo appreso dell’imminente arrivo di un rivoluzionario annuncio da parte di SEGA. Ne aveva parlato il giornalista giapponese Zenji Nishikawa, il quale ci invitava a seguire con interesse la prossima uscita della rivisrta Famistu, dove troverà spazio un vero e proprio scoop dedciato alla compagni giapponese. Ad oggi mancano solo due giorni all’arrivo di questa notizia esplosiva e stando alle parole di un noto insider l’annuncio potrebbe riguardare la realtà virtuale.

A parlarne è stato l’insider DuskGolem, il quale è noto per aver azzeccato in passato diversi annunci riguardanti la serie di Resident Evil. Stando all’ultimo post pubblicato sul suo profilo Twitter l’insider decide di esporsi dicendo la sua a pochi giorni dall’uscita del nuovo numero di Famitsu. “Lo dico adesso: l’annuncio di SEGA atteso per il 4 giugno riguarderà la relatà virtuale.”

Calling it now: The SEGA June 4th announcement thing is a VR thing. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 2, 2020

Attualmente non sappiamo se il noto insider abbia avuto la possibilità di sapere qualcosa in anticipo da qualche sua fonte, o se si tratta di una sua speculazione in vista dell’annuncio di SEGA. Ciò che è sicuro, è che per scoprire se la compagnia giapponese vorrà entrare nel mercato VR o meno ci basterà aspettare solo quarantotto ore.

Nel frattempo è stato smentito il rumor che vedeva la compagnia di Sonic tornare alla distrubizione di console solamente in Giappone con l’uscita di una versione di Xbox Series X con il logo di SEGA stampato sopra. Cosa ne pensate dell’ultimo tweet di DuskGolem? Pensate che sarà un nuovo visore VR l’annuncio rivoluzionario che farà SEGA tra qualche giorno?