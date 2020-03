SEGA, il CEO rilascia un messaggio sulla situazione attuale dovuta al Coronavirus

La situazione attuale causata dal Coronavirus che sta purtroppo affliggendo l’intero panorama mondiale ha ovviamente colpito anche l’industria videoludica, con numerosi eventi che sono stati rinviati proprio a causa dell’attuale epidemia. Per cercare di limitare i danni numerose software house hanno cominciato ad integrare maggiormente lo smart working nella propria filosofia di lavoro, provando in questo modo a non rallentare troppo i ritmi ed evitare di dover ricorrere a numerosi rinvii. Tra queste possiamo trovare anche la celebre SEGA.

A comunicare tale nuova metodologia è stato nientepopodimeno che Tatsuyuki Miyazaki, il CEO di SEGA of America, che ha rilasciato un breve ma significativo messaggio sulla situazione e sulle difficoltà causate dal Coronavirus. Potete trovarlo in forma completa in inglese comodamente qui sotto.

A message from SEGA of America CEO, Tatsuyuki Miyazaki: pic.twitter.com/BH4WOq6lnL — SEGA (@SEGA) March 21, 2020

Il messaggio postato dal profilo Twitter ufficiale della società riporta infatti, dopo un discorso iniziale riguardante la situazione odierna e le conseguenze sull’industria videoludica, la seguente dichiarazione: “Stiamo lavorando a stretto contatto con gli studi di SEGA in tutto il mondo per assicurarvi sempre nuovi titoli e contenuti. Noi di SEGA of America abbiamo come assoluta priorità la sicurezza dei nostri dipendenti, delle loro famiglie, dei nostri partner e, ovviamente, della nostra community. Stiamo seguendo le direttive provenienti dai vari stati per proteggere tutti al meglio e abbiamo già implementato una politica di smart working. In ogni caso il nostro obiettivo rimane quello di produrre i migliori videogiochi possibili e abbiamo quindi dato accesso ad ogni strumento disponibile ai nostri dipendenti, in modo tale che possano proseguire il loro lavoro anche da casa e soddisfare la nostra community”.

Che ne pensate di questa notizia e dell’attuale situazione, secondo voi lo smart working riuscirà a non far rallentare i ritmi produttivi dell’industria videoludica? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.