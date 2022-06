L’annuncio del SEGA Mega Drive Mini 2 ha colto di sorpresa un po’ tutti per diversi motivi. In primis perché era oramai diverso tempo che non si notava una mini console, a eccezione dei mini PC come il PC Engine, The C64 e The A500 Mini. Successivamente però il trend di riproporre hardware in miniatura con una serie di giochi pre-caricati al suo interno sembrava essersi arrestato. La società nipponica ha comunque deciso di proseguire su questa strada, ma c’è una ragione per cui è stata scelta proprio il “successore” del Mega Drive e non un’altra console come il Dreamcast o il Saturn.

A spiegare i motivi dietro questa scelta ci ha pensato Yosuke Okunari, producer di SEGA. Inizialmente nelle intenzioni della società c’era proprio l’idea di produrre un Dreamcast Mini o Saturn Mini, ma a causa della pandemia la produzione è diventata impossibile. Il costo dei componenti è salito tantissimo e lo shortage non ha ovviamente aiutato a migliorare la situazione. Okunari ha poi dichiarato che se si fosse proseguiti nella realizzazione di un Dreamcast Mini probabilmente il costo sarebbe stato identico a quella di una nuova console.

Il Mega Drive Mini 2 è stata una scelta quindi quasi obbligata. La console è basata sullo stesso hardware ed è stato più facile gestirne la produzione. Probabilmente, senza il COVID-19 e senza tutti i problemi legati alla chiusura delle fabbriche e all’aumento dei prezzi per la produzione, venerdì scorso sarebbe stato annunciato davvero un Dreamcast Mini o un Saturn Mini.

Se per caso ve lo foste persi nel fine settimana, SEGA ha annunciato che il Mega Drive Mini 2 sarà disponibile anche in Occidente e non solo in Giappone. La mini console includerà 50 giochi del Mega Drive e Mega CD, tra cui Sonic CD, Virtual Racing e Fantasy Zone. Trovate tutti i dettagli sulla console a questo indirizzo.