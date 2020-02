SEGA introduce confezioni ecologiche per i suoi giochi PC

SEGA, società multinazionale giapponese che sviluppa e pubblica videogiochi, ha annunciato ufficialmente l’introduzione di confezioni riciclate e riciclabili per i suoi prossimi titoli in arrivo su PC a partire da Total War ROME II Enemy at the Gates edition. Le confezioni saranno prodotte interamente in cartoncino ecologico mentre per la stampa dei manuali e delle copertine verranno utilizzati inchiostri ad acqua e vegetali a basso impatto ambientale.

Il comunicato afferma che “il passaggio a un modello ecosostenibile ed ecologico per le confezioni dei videogiochi su PC è nato dal desiderio di Sports Interactive e Sega Europe di trovare una soluzione che riducesse il loro impatto sull’ambiente, cercando alternative ai classici imballaggi in plastica e riducendo così il tasso di inquinamento causato dal loro smaltimento in discarica. Natalie Cooke e Tim Breach, rispettivamente Head of Operations e Senior Product Manager di Sega Europe, e Miles Jacobson, Studio Director di Sports Interactive, hanno condotto dei test approfonditi e analizzato i feedback ricevuti da alcuni campioni, realizzando così la prima confezione completamente riciclata e riciclabile per la versione fisica di Football Manager 2020, aprendo definitivamente le porte allo stesso trattamento per tutti gli altri videogiochi della compagnia in arrivo sul mercato “. Qui di seguito vi mostriamo il tweet ufficiale che conferma che il titolo sarà lanciato in imballaggi completamente riciclati.

We're pleased to announce that all of our future physical releases of PC games will be launched in fully recycled packaging! Total War: ROME II – Enemy at the Gates Edition from Creative Assembly signals our intent to continue with this environmental initiative. pic.twitter.com/UdcwnQqSFU — SEGA (@SEGA) January 30, 2020

Possiamo certamente affermare che si tratta di un’ottima iniziativa presa dalla casa nipponica, al momento comunque non sappiamo se adotteranno lo stesso sistema in futuro anche per i giochi console. Ma è probabile che venga attuato ed ottimizzato anche sulle console di questa generazione ma soprattutto per PS5 e Xbox Series X.

