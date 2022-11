A pochi giorni dal lancio del tanto chiacchierato Sonic Frontiers si torna a parlare di SEGA e di quello che sarà l’ambizioso futuro del colosso videoludico. Qualche tempo fa la compagnia nipponica aveva annunciato i propri piani per un misterioso progetto denominato Super Game, il quale avrebbe come obbiettivo quello che realizzare un qualcosa di altamente ambizioso e mai visto prima d’ora sia nella storia della compagnia che nel settore videoludico in generale.

Proprio di recente SEGA è tornata a parlare del suo Super Game approfittando dell’ultimo report relativo ai risultati ottenuti dalla compagnia nel 2022, confermando che questo progetto altamente ambizioso è atteso entro l’anno fiscale che terminerà a marzo 2026. Quel che però ha colpito maggiormente, sono alcune delle spropositate aspettative che la compagnia nipponica sembra avere nei riguardi del proprio super progetto videoludico.

Come si può leggere all’interno dell’ultimo report pubblicato da SEGA scopriamo che l’obiettivo finale di questo progetto è quello di andare a creare qualcosa di così rivoluzionario da riuscirea d attirare più utenti di qualsiasi altro progetto su cui la compagnia abbia mai lavorato in passato. In tutto questo discorso il CEO di SEGA Haruki Satomi, pensa che il Super Game della compagnia potrebbe potenzialmente raggiungere un fatturato di 100 miliardi di yen (l’equivalente di poco più di 670 milioni di dollari).

Infine, in un’altra parte del report in cui si fa riferimento al Super Game, vengono citate anche alcune delle IP più importanti della compagnia come: Sonic the Hedgehog, Persona, Phantasy Star, Total War e Yakuza, grazie alle quali si è rafforzato il proprio marchio negli anni. Per maggiori informazioni più concrete su questo super gioco ci sarà da aspettare ancora molto, ma qualche mese fa SEGA aveva già annunciato il primo passo di questo super progetto con Hyenas, un FPS multiplayer dalle grandi ambizioni ancora tutto da scoprire.