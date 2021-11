SEGA e Microsoft uniscono le forze! Nascono i Super Game

Diversi mesi fa SEGA aveva iniziato ad accennare qualcosa riguardo a dei fantomatici Super Game, senza però scendere particolarmente nei dettagli. Quest’oggi, finalmente, la compagnia giapponese ha svelato quali sono i propri piani per il futuro, annunciando anche un’importante partnership con Microsoft.

Proprio qualche istante fa SEGA e Microsoft hanno ufficializzato la partnership, grazie alla quale la compagnia giapponese sarà in grado di produrre nuovi giochi all’interno di un ambiente di nuova generazione costruito nella piattaforma cloud Azure di Microsoft.

La nuova alleanza tra le due compagnie, inoltre, permetterà a SEGA di portare avanti la propria idea nella realizzazione dei Super Game: una nuova iniziativa per lo sviluppo di titoli innovativi in cui i punti chiave dello sviluppo saranno: Globale, Online, Community e Utilizzo delle IP per dare vita e ampliare gli universi di gioco.

Ad oggi non è stato ancora annunciato alcun nuovo progetto di SEGA basato sulla tecnologia cloud di Azure, ma la partnership annunciata in queste ore darà alle due compagnie modo di sperimentare molto con questa nuova tecnologia, e noi non vediamo l’ora di vedere i primi risultati.