SEGA: ecco il nuovo RPG! Il primo affascinante teaser

In questi giorni stava circolando un rumor su un nuovo RPG in sviluppo da SEGA, ma proprio in questo momento la sua esistenza è stata dichiarata al mondo con un sito ufficiale e un piccolo teaser.

Il nome del videogioco e della probabile saga di cui farà parte ci è ancora sconosciuto, tant’è che la stessa azienda lo sta pubblicizzando come “nuovo RPG SEGA“. Dall’unica immagine disponibile sul sito e da quanto possiamo vedere dal trailer, sembrerebbe trattarsi proprio di un JRPG con grafica anime. Al momento, purtroppo, la lingua disponibile è solo quella giapponese. Il sito ufficiale, accessibile da questo indirizzo, consente di guardare lo stesso trailer visibile qui in basso, per poi accedere a una landing page dove sono presenti 3 personaggi animati dal vento, girati di spalle mentre guardano una vasta perturbazione magica in una vallata. In sovrimpressione è posto un countdown che fa riferimento alla data in cui verranno rivelate le prime informazioni di questo RPG da parte di SEGA: il 1 ottobre, durante il Tokyo Game Show 2021.

Nel video invece c’è una voce narrante giapponese che non sappiamo tradurvi, con una piuma che prima fluttua nel vento e poi cade con la punta intrisa d’inchiostro verso il basso, tracciando lentamente l’intero scenario visibile nel sito ufficiale. In seguito, verso la conclusione del filmato, ci sono immagini sparse montate in velocissima successione, con dettagli ravvicinati di personaggi e luoghi. Molto probabilmente si trattano ancora di key art e non di immagini di gioco, pertanto dovremmo aspettare il Tokyo Game Show per scoprire cosa ci offrirà il nuovo RPG di SEGA.

Il Tokyo Game Show si svolgerà tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre e vi saranno diversi publisher illustri che presenteranno i loro progetti. Alcune voci vogliono la presenza di Final Fantasy 16 nel panel di Square Enix, mentre invece altri editori come Nintendo hanno deciso di non essere presenti in prima linea, anche se supporteranno diversi editori indie. Nel frattempo, uno storico sviluppatore di Yakuza, celebre saga RPG, starebbe per lasciare SEGA.