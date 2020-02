SEGA: aumentano le entrate ma calano i profitti

Se da una parte abbiamo Capcom che ha passato decisamente un 2019 da Re, dall’altra parte c’è SEGA che ha visto le proprie vendite purtroppo in calo durante l’anno appena trascorso. La società nipponica ha dichiarato che le vendite dei titoli su console sono scese al di sotto delle loro aspettative tra ottobre e dicembre 2019. Durante questo periodo SEGA ha rilasciato in Giappone Persona 5 Royal che ha venduto 245.000 unità e Sakura Wars che invece ne ha vendute circa 160.000. C’è da dire che l’azienda giapponese non ha ancora rivelato i dati relativi a Sonic e Mario ai giochi olimpici di Tokyo, ma non crediamo che possa ribaltare la situazione.

Bisogna sottolineare che le entrate sono aumenta del 26% ma, a causa dell’aumento dei costi, i profitti sono diminuiti del 43% rispetto all’anno precedente. Tenendo conto di questi dati i vertici di SEGA prevedono un aumento del 34% delle entrate ma un calo degli utili che si aggira sul 50% durante il prossimo dato finanziario che terminerà ad aprile 2020.

Diciamo che la situazione non è del tutto tragica visto e considerando che, mentre nei nove mesi dell’anno fiscale precedente sono stati venduti 6,94 milioni di unità di nuovi giochi, nello stesso periodo sono state piazzate 12,39 milioni di unità di titoli preesistenti. Questo ha portato SEGA ad affermare che il loro catalogo ha superato decisamente tutte le aspettative per l’anno finanziario. Ricordiamo infine la bellissima iniziativa da parte della società di introdurre confezioni ecologiche per i propri titoli PC. Che sia una buona idea attuarlo anche su console?

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete convinti che SEGA possa fare di meglio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità relative a SEGA ed a tutte le case di sviluppo.