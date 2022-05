Sembra che SEGA abbia in serbo qualcosa di importante per la prossima settimana. L’account Twitter giapponese dell’azienda ha, infatti, postato un aggiornamento nel quale si dice che è in programma un evento per la settimana prossima. Durante questa trasmissione, sarà annunciato il nuovo progetto della casa nipponica.

SEGA

Non abbiamo ancora modo di sapere quale sarà questo annuncio ma, grazie al tweet, sappiamo che alla streaming saranno presenti Hiroyuki Miyazaki e Yosuke Okunari e sarà condotta da Misuzu Araki. Il tweet si conclude chiedendo ai fan di interpretare il significato dell’immagine di una torta al cioccolato o di un pasticcino a forma di controller SEGA Mega Drive.

Come teorizzato da VGC, la presenza di Hiroyuki Miyazaki e Yosuke Okunari suggerisce che Sega potrebbe essere pronta ad annunciare una nuova mini-console. I due, infatti, hanno annunciato il Mega Drive Mini nel 2019 al Japanese SEGA Festival, non è dunque da escludere che si possa ripetere la stessa formula. Oltre ad essere il responsabile dei contenuti per il Mega Drive Mini, Okunari, è stato con SEGA per oltre 15 anni ed è attualmente un produttore che lavora ai prodotti retrò sviluppati dall’azienda. Miyazaki, invece, è attualmente un manager esecutivo all’interno della software house. Nonostante in passato abbia lavorato a numerosi progetti, il suo ruolo più recente è stato quello di capo progetto su Mega Drive Mini.

L’evento menzionato dal tweet di SEGA avrà luogo venerdì 3 giugno 2022 alle ore 13:00 italiane. Non sappiamo se dall’azienda lasceranno trapelare ulteriori informazioni durante la settimana, tuttavia, provvederemo a seguire ogni potenziale aggiornamento prima di questa streaming. La casa nipponica, inoltre, è conosciuta per la serie Sonic ma sembra improbabile che un annuncio così criptico venga lanciato per anticipare un nuovo capitolo della saga o un nuovo film della serie con Jim Carrey all’interno del cast.