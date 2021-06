SEGA: il ritorno di una storica IP sarebbe imminente

Con tutti questi eventi digitali ravvicinati, questo periodo è perfetto per godersi una serie di annunci e graditi ritorni. Giusto ieri sera abbiamo assistito al primo vero gameplay trailer del tanto atteso Elden Ring, ma sembra che le sorprese siano appena iniziate. Tra tutte le compagnie presenti all’E3 2021, sembra che SEGA sia ormai in procinto di annunciare un nuovo capitolo di una delle proprie saghe videoludiche più iconiche ed amate.

Parliamo di Super Monkey Ball, il folle arcade con protagoniste le adorabili scimmiette che corrono a velocità folli all’interno di palline colorate di ogni dimensione. A suggerire il possibile ritorno a sorpresa della storica saga targata SEGA sono stati un paio di enti di classificazione di videogiochi, i quali hanno menzionato all’interno dei propri databade proprio un nuovo titolo della serie denominato Super Monkey Ball Banana Mania.

Il titolo SEGA in questione sembra essere stato classificato in Australia ed in Brasile, ma di cosa dovrebbe trattarsi nello specifico? Difficile dirlo al momento, dato che non ci è dato sapere se si tratterà di un gioco ex-novo per il brand, o se sarà un remake dei capitoli più classici. Quel che è certo, è che il titolo, stando alla classificazione, dovrebbe uscire su tutte le piattaforme da gaming attualmente disponibili, comprese PlayStation 5 e Xbox Series X|S; chissà che magari arrivi anche nel catalogo Xbox Game Pass.

Sebbene il tutto provenga dagli enti di classificazione videoludica, al momento non abbiamo alcuna informazione ufficiale riguardo a questo prossimo prodotto targato SEGA in arrivo. Essendo però, in pieno periodo E3 2021, il consiglio è quello di tenere gli occhi sempre ben spalancati, perchè un possibile annuncio ufficiale potrebbe avvenire sempre da un momento all’altro ed in qualsiasi conferenza digitale.