Dopo diverse settimane di attesa, finalmente ci siamo: SEGA ha infatti aperto i pre-order per il Mega Drive Mini 2. La console, annunciata nelle scorse settimane, arriverà in Europa il 27 ottobre 2022, al prezzo di 109,99 Euro. Non sarà possibile però prenotarla da altri rivenditori: al momento è Amazon a essersi assicurata la distribuzione in esclusiva per quanto riguarda il territorio del Vecchio Continente.

Il SEGA Mega Drive Mini 2 sarà però anche un oggetto da collezione richiesto. Come specificato dal publisher e sviluppatore nipponico, infatti, la console non sarà prodotta in grandi quantità e non sono previsti stock aggiuntivi. Il nostro consiglio, qualora voleste portarvela a casa, è dunque quello di prenotarla praticamente fin da subito visitando questo indirizzo.

Oltre all’apertura dei pre-order, SEGA ha anche svelato tutti i giochi che saranno inclusi nella console. In totale ci sono ben 60 titoli, 12 dei quali appartenenti anche al SEGA CD. Scopriamoli tutti insieme poco più in basso:

Giochi SEGA Mega Drive 2

After Burner 2

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros

ClayFighter

Crusader of Centy

Desert Strike

Devi & Pii (mai pubblicato prima)

Earthworm Jim 2

Elemental Master

Fantasy Zone (porting)

Fatal Fury 2

Gain Ground

Golden Axe II

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Lightening Force / Thunder Force IV

Midnight Resistance

The Ooze

Out Run

Out Runners

Phantasy Star II

Populous

Puyo Puyo Sun (porting)

Rainbow Islands Extra

Ranger X

The Revenge of Shinobi

Ristar

Rolling Thunder 2

Shadow Dancer 2

Shining Force II

Shining in the Darkness

Sonic 3D Blast

Space Harrier II (porting)

Spatter (porting)

Splatterhouse 2

Star Mobile (porting)

Streets of Rage 3

Super Hang On

Super Locomotive (porting)

Super Street Fighter II

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Truxton

Vectorman 2

Viewpoint

Virtua Racing

Warsong

SEGA CD:

Ecco the Dolphin CD

Ecco: The Tides of Time CD

Final Fight CD

Mansion of Hidden Souls

Night Striker

Night Trap

The Ninja Warriors

Robo Aleste

Sewer Shark

Shining Force CD

Silpheed

Sonic CD

SEGA Mega Drivi Mini 2 sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2022 in Europa. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.