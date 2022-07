Se programmate di acquistare un SEGA Mega Drive Mini 2</strong> allora vi conviene prepararvi. No, nessun massacro per poterne acquistare, almeno non in senso letterale: il colosso nipponico però ha preferito mettere le mani avanti e annunciare che probabilmente non ci saranno scorte per tutti, visto quanto saranno limitate. Una situazione che ovviamente potrebbe portare la mini console a essere un obiettivo decisamente papabile per tutti i bagarini.

La lotta e il modus operandi, oramai, lo conosciamo: un determinato oggetto fortemente limitato e possibilmente desiderato da diverse persone diventa puntualmente il desiderio dei re-seller, che riescono in qualche modo ad acquistare diverse quantità di quell’oggetto, che poi viene puntualmente rivenduto. Sui videogiochi la situazione è abbastanza inedita, essendosi verificata solamente negli ultimi due anni, ma sta già dando i suoi frutti.

Il mercato dei videogiochi non è infatti quello dell’abbigliamento. Ci sono diversi oggetti che possono solleticare la fantasia dei giocatori, che vorrebbero magari espandere la loro collezione oppure acquistare una nuova piattaforma. Questo ha ovviamente portato console, limited e collector’s edition a essere dei veri e propri punti di riferimento per tutti i bagarini, che acquistano in grande quantità e rivendono successivamente su eBay. Il tutto, ovviamente, con una facilità disarmante.

Dopo PS5, Xbox Series X, le limited edition dei giochi Sony e Nintendo, ora anche il Mega Drive Mini 2 rischia di finire nelle mani dei bagarini. SEGA, d’altronde, l’ha detto chiaramente: le scorte sono limitate a causa della crisi dei semi conduttori, che oramai sembra davvero non finire più. Se volete recuperare questa mini console, dunque, sarà necessario essere veloci e prepararvi a tenere aperti più negozi, oltre che ovviamente cercarla anche nei vari punti fisici. Una lotta che forse vi impedirà di dover pagare cifre folli rispetto al prezzo originale. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.