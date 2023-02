Dimenticatevi della console war. Roba vecchia, oramai ammuffita. Già, perché in un’epoca in cui i videogiochi non hanno più confini, è tempo di parlare di cose ben più serie. Come per esempio qual è il miglior nome di una console SEGA. Il dibattito è nato su ResetEra e al di là della del tono scherzoso che stiamo utilizzando è necessario fare un passo indietro di diversi anni per capire il perché si sia scatenata questa discussione.

Andiamo con ordine: verso la fine degli anni ’80, SEGA decise di lanciare sul mercato il successore del Master System. La console però uscì con tre nomi differenti: il primo è quello che conosciamo in Europa e in Giappone ed è il classico Mega Drive (che potete recuperare in versione “mini” su Amazon). Il secondo, Genesis, fu utilizzato esclusivamente per il mercato degli Stati Uniti d’America. In Corea del Sud la situazione è ancora più complessa, visto che la console venne chiamata Super GameBoy e Super Aladdin Boy. Insomma, un vero e proprio miscuglio, che sta portando gli utenti a chiedersi quale sia stato il nome migliore per l’hardware.

Al momento il nome più gettonato è Mega Drive, ma è perfettamente normale, visto che rappresenta un continuo con quel Master System che era stato distribuito in precedenza. I giocatori statunitensi e canadesi però continuano a preferire il classico Genesis: d’altronde sono passati più di trent’anni da quel lancio ed è davvero difficile riuscire a cambiare il punto di vista di chi è cresciuto un brand.

Oltre ai nomi, completamente differenti, c’è un’altra curiosità del SEGA Mega Drive, Genesis o Super Aladdin Boy. Si tratta infatti della console più clonata al mondo. L’hardware è stato replicato, in maniera non ufficiale, sia in Asia che in Russia. Come riporta Wikipedia i modelli fake della console sono centinaia, ma su Internet è davvero difficile reperire informazioni.

