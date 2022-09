Quanti di voi hanno amato SEGA Rally? Probabilmente sarete in tanti ad alzare la mano. Inutile girarci troppo intorno: all’epoca degli arcade e dei cabinati il racing game del publisher e sviluppatore nipponico era sicuramente uno dei più desiderati e gettonati. Non sappiamo se prima o poi sarà possibile avere un remake ufficiale del gioco, ma uno sviluppatore indipendente italiano ha realizzato la sua versione moderna, chiamata Over Jump.

Pubblicata in occasione del SAGE 2022, ovvero il Sonic Amateur Games Expo, il gioco è in tutto e per tutto un vero e proprio SEGA Rally, ma in chiave ovviamente moderna, realizzato in Unreal Engine 5. E attenzione: non è il solito concept trailer, che mostra le eventuali potenzialità di un gioco, ma un vero e proprio titolo completamente giocabile. Certo, siamo ancora lontani dal suo completamento, visto che lo sviluppatore Alessandro Schiassi ha pubblicato la demo, ma è già una grandissima impresa.

L’obiettivo finale di Over Jump è però decisamente ambizioso. Schiassi ha infatti intenzione di creare un remake del primo SEGA Rally e la demo ci ha dimostrato come il progetto abbia preo la direzione corretta. La demo è disponibile a questo indirizzo, ovviamente gratuitamente, mentre poco più in basso potete dare uno sguardo a un video di gameplay della versione alpha del gioco, ovviamente in 4K.

L’originale SEGA Rally ha debuttato nel 1995, inizialmente in versione arcade e successivamente convertito per SEGA Saturn e Microsoft Windows. Il gioco è però comparso anche su altre piattaforme, per Game Boy Advance, Dreamcast e PlayStation 2. E chissà se forse, grazie a questo remake, non sarà possibile vedere il publisher e sviluppatore nipponico impegnato nella realizzazione di un vero e proprio rifacimento del gioco, magari next gen only. Sognare, d’altronde, non costa nulla. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.