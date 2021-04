SEGA si congeda dal mondo degli arcade

Ancora ristrutturazioni in SEGA, ancora un cambiamento a livello societario. Come svelato online, infatti, il publisher e sviluppatore si è privato di un altro ramo strategico, questa volta riguardante il settore degli arcade, ovvero quella delle sale giochi, un settore già non più florido praticamente in tutta Europa e che ha subito un altro colpo durissimo a causa della pandemia da COVID-19.

SEGA

SEGA ha deciso dunque di vendere la divisione occidentale che si occupava della gestione dei giochi arcade. Chiama SEGA Amusements International, l’intero braccio societario è passato sotto il controllo del team di gestione dello stesso, capitanato da Paul Williams, impiegato presso uno dei colossi giapponesi per oltre 22 anni. La press release è abbastanza chiara: la divisione continuerà ad operare sotto lo stesso nome, grazie ad un accordo che cederà parte delle royalty al publisher e sviluppatore ma si svilupperà sotto un nuovo management.

Si tratta di un cambio comunque radicale per SEGA. Nel corso del 2020 ha infatti sofferto tantissimo per quanto riguarda la pandemia e proprio l’anno scorso ha dovuto vendere la divisione arcade legata al Giappone, una delle ultime isole felici per quanto riguarda le sale giochi. Ora il braccio occidentale si tufferà a capofitto nella gestione per quanto riguarda il Nord America e l’Europa, fortunatamente senza nessun distaccamento troppo traumatico: i cabinati infatti resteranno sempre gli stessi e saranno tutti marchiati con il logo della casa di Sonic.

SEGA sembra dunque chiamarsi ufficialmente fuori dal mercato arcade e si concentrerà probabilmente di più sul mondo casalingo. Non è ancora chiaro però il destino di FOG Gaming, il servizio cloud che permette ai giocatori di fruire degli arcade fisicamente presenti in sala giochi comodamente da casa. Il progetto dovrebbe essere partito ad ottobre ma non sappiamo a questo punto se resterà attivo oppure no, considerando gli ultimi eventi a livello societario.