SEGA starebbe sviluppando un FPS definito come un “Super Gioco”

In questo preciso periodo dell’anno le compagnie videoludiche tirano le somme su quanto fatto durante il precedente anno fiscale. Oltre ad emergere tutta una serie di numeri e percentuali sui guadagni, capita spesso di ricevere anche qualche dettaglio in anticipo su quelle che saranno le prossime produzioni in arrivo. Dopo aver parlato di quanto potrebbe attenderci nel futuro di Square Enix, è giunto il momento di tuffarci in alcune interessanti novità in arrivo da parte di SEGA.

Come tutte le altre importanti compagnie del settore, si possono consultare in rete anche tutti i documenti relativi alla conferenza di fine anno fiscale inerenti a SEGA. Il malloppo di dati e informazioni è gigantesco, ma per fortuna alcuni insider sono prontamente riusciti a estrarre quei dettagli succosi ed interessanti che tanto fanno piacere agli appassionati. Proprio una di queste informazioni, per esempio, parla di un particolare progetto in sviluppo presso la compagnia giapponese.

Come sottolinea su Twitter il noto insider Nibel, oltre a star esaminando quali delle proprie IP far brillare nuovamente di luce propria con nuove versioni rimastirizzate, o addirittura remake, SEGA ha attualmente in cantiere un misterioso progetto. Da quanto sappiamo si tratta di un FPS che la compagnia nipponica definisce come un “Super Gioco”. Al momento sfortunatamente non sappiamo altro, ma speriamo di poter capire presto in che senso questo titolo sarà Super.

Interesting tidbits from SEGA Sammy's latest financial report: they'll examine which of their IPs are fit for a remaster/remake/reboot

Also, one of their studios is working on a new FPS title, a 'Super Game' (maybe that upcoming Creative Assembly FPS)https://t.co/7kUDOqGoft pic.twitter.com/WtSrl9P1Dg

— Nibel (@Nibellion) May 13, 2021