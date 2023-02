Il mondo tech è stato colpito da una serie di licenziamenti decisamente importanti, anche nel mondo dei videogiochi. In controtendenza rispetto al momento c’è però SEGA, che ha deciso di non prendere parte a questo fenomeno e anzi, migliore la qualità di vita dei suoi dipendenti. Come? Annunciando un aumento degli stipendi.

Come riportato su Twitter, questo aumento non coinvolgerà tutte le sedi di SEGA, ma esclusivamente quella giapponese. L’aumento di stipendio sarà destinato a tutti i dipendenti e partirà ufficialmente il 1 luglio 2023. L’aumento è di circa del 30% e questo comporterà un aumento anche per gli stipendi di chi viene assunto post università, con gli ex studenti che percepiranno 300.000 Yen rispetto ai 220.000 precedenti, arrivando a percepire poco più di 2.000 Euro al mese.

Nel comunicato stampa, SEGA ha dichiarato che continuerà a lavorare per creare un ambiente di lavoro confortevole e sicuro. “Continueremo a investire nell’educazione delle risorse umane, non solo includendo lo sviluppo di un sistema che tratterà i dipendenti in base al loro ruolo e il loro lavoro, ma anche con l’espansione di misure per supportare al meglio il lavoro di ogni singolo dipendente”, si legge nella press release disponibile a questo indirizzo. L’aumento degli stipendi è dunque solo il primo passo verso la creazione di un ambiente lavoro migliore di anno in anno.

SEGA will increase the average monthly salary of its employees by 30%!https://t.co/LVCotCdu04 pic.twitter.com/HseGgQ26pN — Genki✨ (@Genki_JPN) February 17, 2023

Non solo SEGA: nel corso delle ultime settimane, anche Nintendo ha annunciato un aumento degli stipendi. Le società nipponiche sembrano aver dunque reagito decisamente meglio rispetto a una crisi che è ancora in corso. Chiaramente non è detto che anche il Giappone non possa successivamente risentirne, ma ora è ancora decisamente presto per provare a fare delle ipotesi. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.