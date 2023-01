Finalmente ci siamo: dopo mesi di attesa, Microsoft è pronta a svelare alcuni dettagli su diversi giochi per Xbox e PC in dirittura d’arrivo nel 2023. L’occasione giusta per farlo sarà il primo Developer_Direct, una sorta di mini show incentrato su alcuni degli studi di sviluppo first party del brand gaming del colosso di Redmond. Il primo appuntamento andrà in onda proprio stasera, mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 21:00 e potevamo noi di GameDivision non seguirlo? Assolutamente no.

Oltre alla copertura sul sito, con le classiche notizie e il recap con tutte le novità annunciate, Andrea Riviera e Andrea Maiellano commenteranno in diretta su YouTube l’evento. Se l’inizio del Xbox Developer_Direct è previsto per le ore 21:00, in realtà la diretta comincerà leggermente prima, ovvero alle ore 20:40. Ci sarà dunque tutto il tempo per chiacchierare insieme e provare magari a indovinare l’esatta natura dei contenuti che saranno presenti nello show.

Lo show di Xbox, il primo di questo 2023, si concentrerà sui contenuti di giochi come Redfall, Forza Motorsport e Minecraft Legends. Attenzione poi ai contenuti di Zenimax Online, che al momento è al lavoro su The Elder Scrolls Online. Pur non potendo escludere diverse sorprese, sappiamo già che Starfield non sarà della partita: il gioco di casa Bethesda Game Studio sarà successivamente protagonista di uno showcase vero e proprio, dedicato esclusivamente all’ultima idea di Todd Howard e del suo team. Argomento di discussione saranno sicuramente le date di uscita per i vari giochi presenti, che potrebbero essere annunciate proprio stasera, nel corso dello show.

Ricapitolando: l’appuntamento è su YouTube, a partire dalle ore 20:40. Potete unirvi alla diretta semplicemente visitando questo indirizzo, mentre sul sito saranno presenti le news e il classico recap di fine evento. Vi rinnoviamo dunque, ancora una volta, l’invito a partecipare e a scoprire con noi le prime novità di Xbox per questo 2023.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.