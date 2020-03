Sekiro Shadows Die Twice: un modder ha sostituito tutti i nemici con il boss finale, ecco il video

Da quando nel 2009 ha fatto la sua comparsa Demon’s Souls, i giochi From Software hanno senza dubbio avuto la nomea di titoli dalla difficoltà decisamente alta. Sekiro Shadows Die Twice, ultimo nato dalla mente del presidente Hidetaka Miyazaki, ha voluto per molti versi alzare l’asticella, divenendo per molti utenti uno dei più ostici, tanto che tempo fa diventò virale la richiesta di implementare una difficoltà più accessibile. Un utente ha forse voluto a modo suo ascoltare gli appassionati del genere, ma in maniera opposta, implementando una featured che aumenta maggiormente la difficoltà e sicuramente darà del filo da torcere anche ai veterani.

Dal video che potete vedere qui sotto, il redditor Kahei_X, ha sostituito in questa mod tutti i nemici con il boss finale. Ovviamente consigliamo la visione solo a chi conosce il titolo e vuole evitare spoiler, dato che si tratta dell’ultimo ostacolo prima della nostra vittoria. Questo è stato possibile grazie al già noto Sekiro Enemy and Item Randomizer, disponibile su Nexus Mod, che fornisce numerose possibilità qualora vogliate decidere di rendere la vostra partita molto più variegata, a questo indirizzo potete scaricarla nel caso vogliate provarla.

Come potete vedere ogni nemico è stato sostituito da Ishin Ashina, nella sua versione più potente, questo boss ha fatto parlare di sé quando un giornalista ha criticato aspramente Sekiro Shadows Die Twice dichiarando che fosse impossibile da battere senza usare cheat. Avrete quindi la possibilità, ovviamente per chi gioca su PC, di poter affrontare anche il più piccolo insetto con le sembianze e la potenza del mitico eroe di Ashina, noto per la sua forza e determinazione.

