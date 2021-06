Sekiro trasformato in un gioco online coop e PvP grazie a questa mod

Se c’è un qualcosa a cui i titoli From Software ci hanno abituato, è un sistema multigiocatore capace di fare collaborare o scontrare i vari appassionati in praticamente quasi tutti i titoli più recenti della software house nipponica. In una delle poche eccezioni, però, i fan si sono ritrovati orfani dei combattimenti all’ultimo sangue. Parliamo di Sekiro Shadow Die Twice, titolo che, come ben saprete è esclusivamente improntato verso un’esperienza prettamente single player.

Per sopperire a questa mancanza, i sempre molto appassionati modder hanno ben pensato di creare una mod per Sekiro che va ad aggiungere proprio una modalità multigiocatore nel titolo targato From Software uscito nel 2019. Grazie a questa mod, infatti, i possessori di una copia del titolo in versione PC potranno sfidare (o aiutare) i propri amici o i giocatori sconosciuti con un sistema online molto simile a quanto aveva proposto From nei precedenti giochi rilasciati.

Una volta installata la mod, che potete trovare comodamente a questo indirizzo, il tutto funzionerà in modo estremamente similare a quanto accade in Dark Souls 3. Per evocarsi nelle varie partite, infatti, i giocatori avranno bisogno di possedere alcuni oggetti particolari grazie ai quali si potrà impostare una password. Questi oggetti hanno l’unico scopo di farvi interagire con altri giocatori. La cosa fondamentale per la corretta funzione del multiplayer in Sekiro, è che tutti i giocatori interessati a questa esperienza siano in possesso di tale mod.

Grazie a questa mod anche il tanto amato Sekiro Shadow Die Twice permetterà agli appassionati di godere di un esperienza coop (o PvP) che li permetta di interagire a vicenda. Una più che ottima occasione per tornare a popolare un titolo tanto affascinante quanto mortale, che è stato anche premiato come miglior gioco dell’anno durante i The Game Awards del 2019.