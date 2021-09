Sociable Soccer, l’erede spirituale di Sensible Soccer ha una data di uscita

Il calcio virtuale non si ferma mai. E tra FIFA e la nuova incarnazione di PES è saltato fuori anche Sociable Soccer, un gioco che arriva direttamente dal passato. Sì, perché come è possibile intuire dal nome (e da come vi abbiamo accennato nel titolo), il gioco attualmente disponibile su Apple Arcade è un vero e proprio richiamo a Sensible Soccer e a tutta quella schiera di giochi arcade che hanno fatto il successo dello sport in versione virtuale.

Eppure, Sociable Soccer è sicuramente uno dei giochi più interessanti da tenere d’occhio ed ha in comune con Sensible Soccer molte più cose di quanto potessimo pensare. Il gico è infatti sviluppato da Jon Hare, il creatore del titolo “originale”. Il titolo è infatti in sviluppo dal 2008, due anni dopo l’ultimo, storico capitolo di Sensible Socceer. “Avevo delel idee per un gioco di calcio”, ha spiegato Hare. “Volevo realizzare il tutto in base a quel concept” ha aggiunto il game designer.

Da lì in avanti è stato un sali e scendi incredibile. Nel 2015 Hare ha contattato Tower Studios, sviluppatore finlandese che aveva realizzato il successo mobile Combo Breaker. Viene lanciata una campagna Kickstarter per Sociable Soccer, che raggiunge la cifra di 300.000 sterline. “Un importo basso per lo sviluppo ma molto alto per Kickstarter”, ha dichiarato Hare. Il gioco vede la vita per due anni di fila su Apple Arcade, ma è solamente con Kiss Publishing che il titolo si prepara a sbarcare su console.

“Alla fine di maggio, dopo un’attenza ricerca per il partner giusto, abbiamo raggiunto un accordo con Kiss Publishing. Ora siamo in grado di realizzare diverse feature per la versione PC e console, impossibili da raggiungere su mobile, come la grafica” le parole di Hare in merito alle nuove versioni di Sociable Soccer per PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch.

Sociable Soccer si prepara dunque a sbarcare su tutte le piattaforme, come annunciato da Tower Studios e Kiss Publishing. Il debutto avverà il 17 aprile 2022. E chissà che questo successo a livello mediatico non sarà in grado di proporre ulteriori titoli di stampo retrò.