Serious Sam 4: requisiti minimi e consigliati annunciati

Dopo essere stato rimandato di circa un mese ormai ci siamo, la saga di Serious Sam sta per tornare con il quarto capitolo. Serious Sam 4 vedrà il ritorno dell folle e scorretto sparatutto in prima persona dopo ben 9 anni di distanza, da quel Serious Sam 3 BFE che non fece entusiasmare troppo gli appassionati dell’FPS. Ora, a qualche giorno di distanza dal lancio del gioco, i ragazzi di Croteam insieme a Devolver Digital hanno annunciato ufficialmente i requisisti minimi e consigliati del nuovo capitolo per PC.

I requisiti sono stati finalmente pubblicati e si possono trovare direttamente sulla pagina di Serious Sam 4 su Steam. Questo quarto capitolo riporterà gli appassionati della serie in un mondo costantemente assediato da veri e propri eserciti di alieni da dilaniare o da far esplodere con l’ausilio dell’arsenale di Sam. Il tutto porterà i giocatori a scoprire il passato di questa serie, in una nuova varietà di situazioni e ambientazioni differenti.

Di seguito vi riportiamo entrambe le configurazioni PC annunciate per Serious Sam 4:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: 4-core CPU 2.5 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: nVidia GeForce 780/970/1050 o AMD Radeon 7950/280/470

DirectX: Versione 11

Spazio disponibile: 40 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: 8-core CPU 3.3 GHz

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: nVidia GeForce 1080/2060 o AMD Radeon Vega64/5700

DirectX: Versione 12

Spazio disponibile: 40 GB

Vi ricordiamo infine che, Serious Sam 4 uscirà il prossimo 24 settembre sulle piattafomre: PC e Google Stadia. Il quarto capitolo dello sparatutto di Croteam è inoltre atteso su console PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 2021, ma ancora non abbiamo ricevuto una data di lancio meglio specificata per la versione console. Cosa ne pensate dei requisiti pubblicati per il quarto capitolo della serie di Serious Sam?