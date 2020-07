Serious Sam 4: l’esplosivo e violentissimo gameplay trailer

Serious Sam, una delle icone videoludiche e del genere FPS è tornato. Croteam, impegnata negli ultimi anni nello sviluppo di Serious Sam 4 ha finalmente mostrato il primo gameplay trailer del suo nuovo gioco, e possiamo dire che è esattamente quello che volevamo dal ritorno della saga. Esplosivo e violento come ai vecchi tempi, Sam “Serious” Stone torna ad imbracciare le armi e a far esplodere in mille pezzi i nemici sui nostri schermi.

Il primo gameplay trailer di Serious Sam 4 è stato pubblicato da Devolver Digital durante il suo folle e frenetico show digitale, e si concentra nel mostrare in poco più di 1 minuto tutto lo spirito classico dell’amata saga FPS. Le orde di nemici, vecchi e nuovi, continuano ad assalire Sam senza dargli tregua in alcune delle ambientazioni in cui si dipanerà la storia di questo quarto capitolo.

Grande spazio anche per le armi e la grande violenza con cui i copri dei nemici, di vario tipo, grandezza e forma, vengono dilaniati ed esplosi in mille pezzettini. Oltre al classico fucile a pompa, il gameplay trailer offre uno showcase di alcune delle armi che i giocatori e Sam saranno in grado di utilizzare all’interno di Serious Sam 4. Mitragliatori, doppiatte, lanciagranate, fucili pensanti spara raggi e addirittura un cannone vi permetteranno di farvi strada tra le infinite orde di nemici.

Vi ricordiamo che Serious Sam 4 non ha ancora una data di lancio meglio specificata, ma stando a quanto riferito da Croteam e Devolver Digital, il titolo uscirà il prossimo agosto su PC e Google Stadia. Cosa ne pensate del gameplay trailer di Serious Sam 4 mostrato da Devolver? Siete pronti per imbracciare le armi e fare incetta di mostri e demoni nei panni di Sam “Serious” Stone?