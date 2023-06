Siete alla ricerca di un set di microfoni lavalier perfetti per lo streaming o per registrare video e contenuti social ovunque voi siate? In tal caso non possiamo che consigliarvi i fantastici Hollyland Lark M1, oggi scontati a soli 119,00€!

L’ottima offerta proposta da Amazon, infatti, vi permetterà di risparmiare oltre 20,00€ rispetto al prezzo di listino di 140,00€. Si tratta di un prezzo davvero ottimo per un set di microfoni ultra versatile e compatibili con iPhone, iPad, smartphone Android, fotocamere, laptop, tablet e computer.

I microfoni Hollyland Lark M1 riuscirete vi offriranno un suono HiFi di alta qualità con un solo clic, per merito all’avanzato algoritmo di cancellazione del rumore DSP che eliminerà i rumori ambientali indesiderati. Inoltre, la tecnologia LC3 Codec e una frequenza di campionamento potenziata a 48kHz/16bit vi permetteranno di godere di prestazioni audio straordinarie in qualsiasi ambiente di registrazione.

Grazie al potente algoritmo di elaborazione audio autoadattativo, questi microfoni lavalier si adattano automaticamente alle impostazioni del volume del vostro dispositivo, semplificando il processo di registrazione. In aggiunta, potete abbinarli, selezionare manualmente il volume a tre livelli e cambiarne la modalità di lavoro, il tutto in pochi secondi.

Non dovrete nemmeno preoccupatevi della durata della batteria durante le vostre sessioni di registrazione, dato che la custodia dei microfoni vi permetterà di caricare completamente l’intero set per due volte, offrendo un’autonomia fino a 20 ore. L’interfaccia USB Type-C su ciascuna unità vi consentirà anche di caricarle durante le registrazioni, evitando così di ritrovarsi con una batteria scarica.

Infine, il design degli Hollyland Lark M1 è sia semplice che elegante. Con un peso di appena 17.5 grammi, il microfono è più piccolo di una chiavetta USB e praticamente impercettibile quando indossato su una maglietta. La distanza di trasmissione fino a 200 metri, invece, vi consentirà di muovervi liberamente durante le registrazioni senza alcuna interferenza o scollegamento.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!