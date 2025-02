Xbox Game Pass: ecco i giochi in uscita a metà mese dal servizio

Il catalogo di Xbox Game Pass (acquistabile su Amazon) si aggiornerà il 15 febbraio, con l'uscita di sette titoli. Gli abbonati hanno circa due settimane per giocare o completare questi giochi prima che non siano più disponibili nel servizio.

Tra i titoli in uscita spicca Bloodstained: Ritual of the Night, metroidvania creato da Koji Igarashi, noto autore della serie Castlevania. Il gioco segue le avventure di Miriam, una combattente maledetta che deve salvare se stessa e il mondo da una minaccia sovrannaturale.

Gli altri titoli che lasceranno il catalogo sono:

A Little to the Left (PC/Console)

EA Sports UFC 3 (Console) - Return to Grace (PC/Console)

Tales of Arise (PC/Console)

Indivisible (PC/Console)

Merge & Blade (PC/Console)

Nonostante le uscite, il catalogo di Xbox Game Pass si arricchirà di nuovi titoli. Dal 3 al 7 febbraio verranno aggiunti sette giochi, tra cui Under Defeat, Moons of Darsalon e Ambulance Life: A Paramedic Simulator. Altri verranno comunicati nel corso delle prossime ore.

Circolano anche voci non confermate sull'arrivo di Crash Bandicoot 4: It's About Time, Madden NFL 25 e Heroes of the Storm, ma al momento rimangono solo speculazioni. Vedremo.

Questo continuo ricambio di titoli è ormai una caratteristica consolidata del servizio Xbox Game Pass, che mira a mantenere fresca e variegata la sua offerta per gli abbonati. Questo sarà un anno straordinario per l'abbonamento con l'arrivo di giochi importantissimi come Avowed, South of Midnight, DOOM The Dark Ages, Fable, The Outer Worlds 2, COD 2025, Ninja Gaiden 4 e tanti altri.