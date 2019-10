Shadow of the Tomb Raider: è in arrivo una Definitive Edition?

A quanto pare sarebbe in arrivo una Definitve Edition per Shadow of the Tomb Raider, contenente tutti i contenuti aggiuntivi per il titolo.

Ottime notizie per chi ancora deve recuperare l’ultima avventura di Lara Croft, uscita oramai un anno fa. A quanto pare sarebbe infatti in arrivo una Definitive Edition di Shadow of the Tomb Raider contenente, oltre al gioco base, tutti i vari DLC rilasciati per il titolo nel corso del tempo.

A lanciare tale possibile notizie è il fatto che tale versione dell’opera è stata recentemente classificata in Australia, fatto che sembrerebbe indicarne un annuncio a breve.

A onor del vero non è la prima volta che ciò avviene, essendo la Definitive Edition del titolo stata classificata anche in Corea del Sud lo scorso luglio, ma tale passo certifica ancora una volta l’esistenza di tale versione. In ogni caso Shadow of the Tomb Raider Definitve Edition è stato classificato in Australia per PC, Xbox One e PlayStation 4.

In attesa di annunci ufficiali vi ricordiamo che l’opera di Square Enix è veramente notevole. Come riporta infatti la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui: “Shadow of the Tomb Raider è la degna conclusione della trilogia dedicata alle origini di Lara Croft; un’esperienza che seppur condita da una trama standard, risulta longeva e predominata da segreti da scoprire e tombe da saccheggiare. Un videogioco degno di essere chiamato “avventura”, grazie anche ad un comparto grafico e tecnico che lascia senza fiato e un mondo di gioco vivo e pulsante che saprà regalarvi momenti davvero memorabili.”

Che ne pensate di questa notizia, avete già giocato al titolo o approfitterete di questa occasione per recuperare l’ultimo episodio della saga dedicato a Lara Croft? Che ne pensate dell’ultima trilogia di Tomb Raider, vi è piaciuta? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!