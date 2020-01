Shadowgun War Games: data di uscita del gioco mobile svelata

MADFINGER Games ha finalmente annunciato la data di uscita di Shadowgun War Games, il loro nuovo sparatutto in prima persona per mobile. Dopo aver ottenuto il consenso di più di un milione di giocatori tramite la pre-registrazione, l’opera si prepara a uscire su iOS e Android. A partire dal 12 febbraio 2020 sarà disponibile sull’App Store e su Google Play Store.

Shadowgun War Games è uno sparatutto tattico free to play. Propone varie modalità multigiocatore per squadre da cinque giocatori. Ogni utente sceglie un eroe, caratterizzato in modo unico sia a livello visivo che nelle abilità. Si tratta quindi di un titolo basato sulla formazione di un team compatto e affiatato, che dovrà collaborare per ottenere la vittoria. L’obbiettivo del team di sviluppo è di dare ai fan un gioco con la qualità di un’opera per console, ma con l’immediatezza garantita dai device mobile.

Shadowgun War Games fonde assieme opere come Team Fortress 2 e Overwatch, con uno stile grafico cartoon che potrebbe ricordare un po’ anche Fortnite. È possibile personalizzare il proprio eroe con skin ed emote uniche. Gli sviluppatori hanno inoltre già annunciato che su base regolare verranno rilasciati nuovi eroi, skin, eventi e modalità di gioco tramite update.

Abbiamo già avuto modo di mettere alla prova il gioco e ne siamo rimasti positivamente colpiti: potete leggere la nostra analisi della closed beta, avvenuta questo mese. Diteci, voi cosa ne pensate? Eravate riusciti a pre-registrarvi, oppure fino al D1 dovrete attendere?