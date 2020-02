Shadowgun War Games: 1 milione di download, il gioco mobile è già un successo

Sono passate solo un paio di settimane da quando Shadowgun War Games di MADFINGER Games è finalmente stato rilasciato sui dispositivi mobile iOS e Android. Ora, lo sviluppatore ci informa che il gioco ha già raggiunto un totale di 1 milione di download, confermando quindi il successo ottenuto con la fase di beta testing e pre-registrazione. Se anche voi volete iniziare subito a giocare, potete scaricarlo dall’App Store o dal Google Play Store.

Shadowgun War Games è uno sparatutto in prima persona dal taglio tattico. È ovviamente un free to play, quindi potete iniziare subito a giocare senza spendere nemmeno un centesimo. Si tratta di un gioco a squadre: ogni giocatore sceglie uno degli eroi; i personaggi sono caratterizzati sia dal punto di vista visivo che per quanto riguarda le abilità. L’obbiettivo è infatti di collaborazione con i propri compagni così da usare in sinergia le proprie caratteristiche e arrivare alla vittoria tutti assieme. Gli sviluppatori promettono un gioco di alta qualità, simile a un titolo console, ma con l’immediatezza possibile solo usando uno dispositivo mobile.

Shadowgun War Games, come ogni game as a service, riceverà regolari update gratuiti che intrudurranno nuovi contenuti, come eroi, skin, eventi e modalità di gioco, senza ovviamente dimenticare correzioni a possibili problemi che emergeranno nel corso del tempo.

Shadowgun War Games ha uno stile cartoon, apprezzato da grandi e piccini. Abbiamo avuto modo di provare il titolo in anteprima e vi abbiamo detto cosa ne pensiamo. In breve, la nostra opinione è positiva, quindi non possiamo non consigliarvi di mettere mano sul gioco subito. Diteci, state già giocando con lo sparatutto di MADFINGERS Games?