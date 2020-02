Shadowgun War Games è finalmente disponibile per iOS e Android

MADFINGER Games ha annunciato che finalmente è disponibile Shadowgun War Games, il loro sparatutto in prima persona per dispositivi mobile. Il gioco ha attirato più di un milione di utenti tramite la pre-registrazione e ora è stato rilasciato in versione iOS e Android su App Store e Google Play Store.

Shadowgun War Games è uno FPS dal taglio tattico free to play. All’interno sono presenti molteplici modalità multiplayer per team da cinque giocatori. Ogni persona sceglie uno dei molti eroe: ogni guerriero è unico non solo per l’aspetto ma anche per le abilità a sua disposizione. Si tratta quindi di un titolo basato sulla cooperazione e sulla creazione di una squadra che sappia unire le proprie abilità per raggiungere la vittoria. L’obbiettivo del team di sviluppo è di dare ai fan un gioco con la qualità di un’opera per console, ma con l’immediatezza garantita dai device mobile.

Come già annunciato, Shadowgun War Games riceverà regolari updati e aggiornamenti di nuovi contenuti, come ad esempio nuovi eroi, nuove skin, eventi e modalità di gioco. Si tratta di un titolo che opta per uno stile grafico cartoon, apprezzato da grandi e piccoli.

Abbiamo già avuto modo di provare il gioco e vi abbiamo proposto la nostra anteprima. La nostra prima impressione è molto positiva quindi non possiamo non consigliarvi di provare voi stessi Shadowgun War Games, sopratutto considerando che si tratta di un titolo completamente gratuito. Diteci, avevate avuto modo di provarlo tramite una delle fasi di test, oppure oggi sarà il primo giorno per voi?