Shadowgun War Games: pre-registrazione su Google Play disponibile

Shadowgun War Games è uno sparatutto in prima persona tattico multigiocatore free to play per dispositivi mobile. Offre combattimenti 5 contro 5, concentrandosi quindi su un combattimenti di gruppo basato sulla collaborazione. Le modalità disponibili sono Cattura la Bandiera e Deathmatch a squadre: classici senza tempo perfetti per ogni amante del genere. L’obbiettivo del team è di proporre un’esperienza a livello dei PC e delle console, ma su mobile.

Ora, MADFINGER Games annuncia che Shadowgun War Games è disponibile per la pre-registrazione su Google Play Store. Potete eseguire tutta la procedura direttamente a questo indirizzo.

Oggi ci sarà anche modo di seguire una diretta stream su Twitch legata al gioco e condotta dal CEO stesso, Marek Rabas. Potete vedere lo stream a questo indirizzo.

Shadowgun War Games include comandi personalizzabili, chat vocale e scritta, la possibilità di giocare con i propri amici in team e una serie di eroi unici, con il proprio stile e le proprie abilità, come Volata e Scudo e Berserkr. È possibile personalizzare il proprio eroe con skin ed emote uniche. Su base regolare verranno rilasciati nuovi eroi, skin, eventi e modalità di gioco tramite update. Se volete lasciare il vostro feedback dopo averlo provato, potete farlo tramite la pagina di supporto ufficiale. Diteci, lo proverete?