Shadowgun War Games: ecco immagini, video di gameplay e la data del prossimo stream

Shadowgun War Games è uno hero shooter per dispositivi mobile: ecco teaser, immagini e la data del prossimo stream nel quale vedremo un gameplay esteso.

MADFINGER Games ha annunciato che il suo prossimo gioco, Shadowgun War Games, sarà ospite di un’importante stream nel quale verrà svelata la demo gameplay di questo sparatutto. La data da segnarsi sul calendario è il 15 novembre 2019, precisamente alle 16.00. Potete trovare il canale Twitch dello sviluppatore a questo indirizzo. Sarà il CEO in persona a illustrare le novità.

Shadowgun War Games è uno sparatutto online immaginato fin dal principio per la scena competitiva. Si tratta di un FPS cinque contro cinque nel quale interpretiamo un eroe, come nei classici Team Fortress 2 e Overwatch. Il gioco è previsto per iOS e Android e promette una grafica di altissimo livello con un frame rate granitico. Potete vedere un trailer qui sotto.

All’interno di Shadowgun War Games ritroveremo gli eroi di Shadowgun Legends, ognuno dotato di armi e abilità uniche. La chiave del gioco è cooperare con la propria squadra così da sfruttare in sinergia le capacità di ogni personaggio. Il video di gameplay che sarà mostrato su Twitch ci permetterà di scoprire nuovi dettagli.

In questo momento è inoltre ancora possibile iscriversi per la beta chiusa: potete trovare tutti i dettagli su di essa all’interno del sito ufficiale dello sviluppatore, precisamente a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate di Shadowgun War Games? Vi incuriosisce, oppure non siete tipi da giochi mobile?