Shenmue 3: arrivano aggiornamenti sulla scadenza dell’embargo

Sicuramente il mese di Novembre è risultato a dir poco ricco di titoli di rilievo. Dopo le uscite mastodontiche di Death Stranding, Pokèmon Spada e Scudo e Jedi Fallen Order, mancherebbe all’appello soltanto un altro nome di rilievo. Come ben saprete ormai Shenmue 3 si prepara ad arrivare nei negozi di tutto il mondo a partire dalla giornata di domani. Dopo tantissimi anni d’attesa questo lungo viaggio si avvia verso la propria fine grazie a questo progetto. Tuttavia, durante la scorsa settimana siamo venuti a scoprire qualche dettaglio sicuramente particolare riguardante l’embargo delle recensioni!

Stando a quanto riportato dal noto sito PushSquare le recensioni di Shenmue 3 non sarebbero arrivate prima del prossimo 21 Novembre. Il publisher del gioco (stando alla notizia iniziale) avrebbe deciso tale embargo al fine di impedire alle testate mondiali di esprimere il proprio giudizio già al giorno di uscita il quale, ricordiamoci, è (quasi) sempre quello durante il quale si raccolgono le maggiori vendite. Ciò ha spinto molti a domandarsi se il gioco avesse qualcosa da nascondere e se la volontà di “tenere lontana” l’opinione della critica specializzata fosse finalizzata a ingrossare le vendite di un prodotto imperfetto. Be’, cancellate tutto, perché la data dell’embargo era banalmente sbagliata.

Durante le scorse ore, infatti, Deep Silver ha comunicato che la notizia riportata in precedenza è stata fraintesa. Stando al publisher tutte le varie recensione potranno essere pubblicate a partire dalla giornata di domani, senza nessun impedimento. A confermare il tutto è stato anche il sito PushSquare che avrebbe aggiornato la notizia ufficiale con i dovuto dettagli!

Visto il titolo in questione e viste le recenti controversie al suo riguardo sicuramente l’embargo prolungato non avrebbe decisamente aiutato le sorti di Shenmue 3. Proprio per questo motivo siamo contenti di aver ricevuto questi particolari chiarimenti da parte di Deep Silver. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre attraverso la sezione dei commenti! Inoltre diteci se acquisterete o meno al day one queste terzo capitolo della saga di Shenmue!