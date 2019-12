Shenmue 3 non convince gli italiani, ecco la classifica delle vendite

Quest’ultimi mesi dedicati al 2019 sono stati a dir poco entusiasmanti per il popolo mondiale di videogiocatori. L’ultimo quarto di quest’annata videoludica ha saputo regalarci ottime opere come Borderlands 3, Gears 5, Death Stranding e tanto altro ancora. Durante le scorse settimane siamo stati testimoni anche di 2 ritorni leggendari ovvero quello dedicato ai Pokémon di Nintendo ma anche quello dedicato al terzo capitolo di Shenmue. Dopo ben 18 anni (e una campagna crowndfounding più che solida) Shenmue 3 ha deciso di arrivare sui sistemi ludici odierni. Tuttavia il suo andamento generale (a livello di vendite) non sembra risultare proprio ottimo.

Stando alle recenti classifiche di vendita il popolo italiano non sembra aver apprezzato in maniera particolare Shenmue 3. Infatti l’opera di Yu Suzuki risulta fuori dalle prime 10 posizioni della classifica di vendita confermando le scarse vendite del prodotto. Shenmue 3 è riuscito a toccare la 25essima posizione nella classifica generale facendoci capire che il titolo non è stato accolto particolarmente bene dai giocatori italiani. Di seguito vi elenchiamo le prime 25 posizioni della classifica di vendita italiana:

FIFA 20 (PlayStation 4) Pokémon Spada (Nintendo Switch) Call of Duty: Modern Warfare (PlayStation 4) Football Manager 2020 (PC) Pokémon Scudo (Nintendo Switch) Luigi’s Mansion 3 (Nintendo Switch) Grand Theft Auto 5 (PlayStation 4) Star Wars Jedi: Fallen Order (PlayStation 4) Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (PlayStation 4) Death Stranding (PlayStation 4) Marvel’s Spider-Man (PlayStation 4) Need for Speed Heat (PlayStation 4) Red Dead Redemption 2 (PlayStation 4) F1 2019 (PlayStation 4) God of War (Playstation 4) FIFA 20 (Xbox One) MediEvil (PlayStation 4) NBA 2K20 (PlayStation 4) Resident Evil 2 (PlayStation 4) Crash Team Racing: Nitro-Fueled (PlayStation 4) Minecraft (Nintendo Switch) Minecraft (PlayStation 4) Kingdom Hearts 3 (PlayStation 4) Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (Nintendo Switch) Shenmue 3 (PlayStation 4)

A quanto pare Shenmue 3 non riesce ancora a farsi apprezzare dalla massa di videogiocatori (almeno sul territorio italiano). Fateci sapere cosa ne pensate di questa classifica e della particolare posizione di Shenmue, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!