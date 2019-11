Shenmue 3: le copie per i backers sono già state spedite?

Durante la prossima settimana Shenmue 3 arriverà nei negozi. Tuttavia, qualche fortunato potrebbe ricevere la propria copia prima del dovuto.

Se siete fan di vecchia data e giocatori ormai con qualche callo sui pollici, saprete già quanto risulta “accidentato” il mondo videoludico. Spesso e volentieri, tantissime opere vengono accantonate o messe in sordina, lasciando soffrire i fan per lunghissimi tempi. Già in passato siamo stati testimoni a situazioni simili grazie a Duke Nukem Forever, Kingdom Hearts 3 e ovviamente Half Life 3. Ma tra queste opere, anche quella di Yu Suzuki riesce a prendersi un posto ben meritato. Dopo quasi 18 anni, Shenmue 3 si prepara ad arrivare sulle nostre console, per regalarci il canto del cigno che tutti noi (fan) aspettavamo!

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Shenmue 3 è il leggendario sequel di una delle saghe più amate di SEGA e del suo Dreamcast. Purtroppo le scarse vendite del sistema ludico e le poche copie distribuite del gioco hanno costretto Yu Suzuki e il suo team a “congelare” quest’opera. Tuttavia, grazie a una campagna Kickstarter e ai vari fan, il terzo capitolo è riuscito a trovare una via di ritorno. Durante la prossima settimana infatti, Shenmue 3 arriverà in tutti i vari negozi. Tuttavia, i vari backer Kickstarter probabilmente riusciranno ad avere il gioco qualche giorno prima!

La notizia è stata messa in circolazione da svariati backer che si sono ritrovati con una mail di conferma riguardante la spedizione della propria copia di Shenmue. Ovviamente, non esistono ancora conferme ufficiali da parte di Kickstarter o del distributore stesso, quindi queste informazioni conviene prenderle con le dovute pinze. Inoltre, va anche detto che nessun backer avrebbe mostrato una prova tangibile delle proprie parole.

Tuttavia, se siete tra i fan che hanno sostenuto la campagna Kickstarter, probabilmente c’è una remota possibilità di assaggiare l’opera prima del previsto. Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti! Vi ricordiamo che Shenmue 3 sarà disponibile dal prossimo 19 Novembre per PS4 e PC.