Shenmue 3: la data di uscita è stata rimandata

Shenmue 3 è stato rimandato a pochi mesi dopo la sua uscita. Gli sviluppatori e Yu Suzuki affermano di voler rifinire il gioco prima di presentarlo

In un recente messaggio sulla propria pagina ufficiale Kickstarter di Shenmue 3, è stato comunicato a tutti i fan e al mondo intero la notizia del suo rinvio. A dare la notizia sono stati lo stesso autore di videogiochi giapponese, noto per aver creato numerosi brand tra cui Shenmue, ovvero Yu Suzuki, e la software house che si sta occupando dello sviluppo del gioco, Deep Silver.

La data di arrivo di Shenmue 3 è stat spostata di qualche mese più tardi rispetto a quanto dichiarato precedentemente, ovvero il 19 novembre di quest’anno e non più il 27 agosto. “Il gioco è quasi pronto, ma ha ancora bisogno di qualche rifinitura in più prima di essere completato del tutto” è riportato come ultimo aggiornamento sul famoso sito di crowdfunding. Prima di arrivare sul mercato, gli sviluppatori, insieme a Suzuki, hanno deciso di prendere ancora circa tre mesi per poter sviluppare al meglio il gioco, in modo da offrire un’esperienza senza alcun tipo di problema.

“Il tempo supplementare che avremo per lo sviluppo ci permetterà di fornire la vera esperienza di Shenmue che tutti i fan e tutti i giocatori del mondo meritano. Grazie per la vostra pazienza e comprensione”. Vi ricordiamo che l’uscita di Shenmue 3 è prevista per i giocatori PC e PlayStation 4.

Shenmue 3 è il sequel dei precedenti capitoli usciti inizialmente per SEGA Dreamcast e in fase di sviluppo per console di attuale generazione. Il nuovo capitolo della saga riprenderà la storia interrotta col secondo videogame e inizierà nel villaggio Bailu a Guilin, un villaggio vicino a un fiume pieno di negozi, hotel, templi e negozi di souvenirs. In Shenmue 3 sarà possibile ritrovare alcune delle meccaniche di gioco che sono state introdotte nei capitoli precedenti della saga, ma con un nuovo combat system e un nuovo livello di narrazione.