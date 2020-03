Shenmue 3: annunciato il DLC Big Merry Cruise, ecco la data di uscita

Dopo il DLC Battle Rally rilasciato all’incirca un mese fa, Shenmue 3 sta per ottenere un nuovo contenuto post lancio chiamato Big Merry Cruise. Questo sarà il terzo contenuto scaricabile che andrà ad espandere le avventure di Ryo Hazuki nella terza attesissima iterazione della saga creata da Yu Suzuki nel 1999. Per tutti i possessori del DLC pack, Big Merry Cruise sarà disponibile immediatamente nel giorno del suo lancio il prossimo 17 marzo.

Questo terzo DLC di Shenmue 3 aggiungerò al pacchetto una sfilza di nuovi mini giochi ambientati all’interno di una nave da crociera che si trova al porto di Niaowu. Uno di questi sarà il Race Table, un tavolo in cui scommettere sulla gara delle tartarughe, mentre gli altri mini giochi devono ancora essere rivelati. Deep Silver promette che i giocatori troveranno in questo nuovo DLC diversi tipi di intrattenimento e delle sfide e premi esclusivi.

Il DLC Big Merry Cruise non aggiungerà solamente una manciata di nuovi mini giochi, ma ci saranno anche diverse missioni da completare. Una volta portate a termine il giocatore avrà la possibilità di sbloccare nuovi costumi per il personaggio di Ryo. Al momento queste sono le uniche informazioni che sono state rilasciate a riguardo, ora non rimane che aspettare il prossimo 17 marzo per farsi un giro in questa nuova crociera.

Vi ricordiamo che Shenmue 3, e tutti i DLC rilasciati precedentemente sono attualmente disponibili su PlayStation 4 e PC (via Epic Game Store), mentre il contenuto Big Merry Cruise verrà rilasciato contemporaneamente sia sul PlayStatione Store che sullo store digitale di Epic. Cosa ne pensate del terzo DLC di Shenmue 3? Siete pronti per salpare sulla Big Merry Cruise e scovarne tutti i segreti?