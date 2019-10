Shenmue 3 è finalmente entrato in fase gold

Un'evento che ha a dir poco dell'epocale: dopo una lunga ed estenuante attesa Shenmue 3 è infatti entrato nella fase gold.

Lo sappiamo, sembra impossibile anche a noi ma sembrerebbe proprio che Shenmue 3 sia oramai una solida realtà. Dopo anni di proclami ed annunci, infatti, l’attesissimo titolo ha finalmente fatto il grande passo ed è entrato nell’agognata fase gold.

A darci questa bellissima notizia è stato nientepopodimeno che direttamente un fan dell’opera, che ha deciso di mandare una mail alla software house chiedendo informazioni sul titolo. La risposta dello studio è stata fortunatamente quella sperata: “Si, finalmente ci siamo”.

Una boccata di aria fresca, quindi, che mette un’altra pietra miliare su una storia iniziata diversi anni fa con l’annuncio di Shenmue 3 su Kickstarter. Un’iniziativa che si è rivelata subito un grande successo, con il titolo che è stato finanziato a tempo record e che ci permetterà di mettere a breve le mani su un seguito a dir poco insperato e desiderato.

Dopo questo trionfale inizio purtroppo le cose non sono sempre andate per il meglio e ci sono anche state diverse controversie tra la software house e la community, soprattutto riguardanti la versione PC e i rimborsi per chi aveva prenotato una copia dell’opera per Steam.

Shenmue 3 è quindi finalmente entrato in fase gold ed arriverà nei negozi il prossimo 19 novembre per PlayStation 4 e PC.

Che ne pensate di questa notizia, anche voi come noi non vedete l’ora di mettere le mani sulla versione definitiva dell’opera? Quali sono le vostre impressioni attuali su Shenmue 3: siete preoccupati o confidate invece nella buona qualità del titolo? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti qui sotto!