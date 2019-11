Shenmue 3: secondo Yu Suzuki l’uscita del gioco è un miracolo

Il tanto atteso Shenmue 3 sta per essere rilasciato, anche se molti sostenitori della campagna di crowdfunding del gioco hanno fatto sapere che le loro copie fisiche sono già state spedite la scorsa settimana. Pubblicato da Deep Silver, il titolo è atteso su PlayStation 4 e PC. Shenmue 3 è stato il videogioco più finanziato della storia di Kickstarter, avendo raccolto oltre 6,3 milioni di dollari con 69,320 sostenitori.

Durante una nuova intervista concessa alla redazione di PlayStation Access, Suzuki ha affermato come un sia stato un “miracolo” per lui poter lavorare a Shenmue 3. L’autore ha poi continuato dicendo che durante l’arco di questi ultimi anni gli appassionati sono sempre stati in prima fila a supportare il progetto.

Nel dettaglio Suzuki ha affermato: “Lo chiamo miracolo. Nella mia esperienza, dopo 20 anni che così tante persone ti chiedono di creare un sequel del tuo gioco, è un qualcosa di davvero unico e molto improbabile.” Parlando delle origini di Shenmue il suo ideatore identifica nel fascino dell’ambientazione e nella personalità del protagonista Ryo Hazuki alcune delle possibili ragioni del successo ottenuto. “Se le persone spendono abbastanza tempo con Shenmue 3, – afferma – se non corrono, e lo giocano lentamente, allora riceveranno una bella sensazione dal gioco. È allora che i giocatori lo ameranno”.

Ad oggi mancano solo poche ore e gli appassionati delle avventure di Ryo Hazuki potranno finalmente conoscere come andrà avanti la storia di Shenmue. Vi ricordiamo che l’uscita del gioco è attesa domani, 19 novembre sulle piattaforme PlayStation 4 e PC (via Epic Games Store). Siete pronti a mettere le mani su questo attesissimo videogioco? Diteci la vostra.