Shenmue 3: in arrivo a breve un nuovo DLC narrativo

Nonostante sia uscito sul mercato da oramai diversi mesi Shenmue 3 continua imperterrito a ricevere nuovi DLC, nonostante dei risultati finanziari che non rendono purtroppo assolutamente onore alla grande anima evocativa dell’opera di Yu Suzuki.

A rendere ancora più corposa l’esperienza di gioco sarà infatti a breve il DLC narrativo Story Quest Pack, che ci porterà a incrociare il cammino con qualche vecchia conoscenza dei precedenti episodi della serie. Il DLC in questione vedrà infatti il ritorno in Shenmue 3 di nientepopodimeno che Zhang Shugin.

Per poter mettere le mani sul primo DLC narrativo vero e proprio del titolo non ci sarà fortunatamente da attendere poi molto: Story Quest Pack arriverà infatti su Shenmue 3 il prossimo 18 febbraio, ossia tra esattamente tre giorni. Così come il precedente Battle Rally DLC per poter vivere le avventure di Story Quest Pack sarà necessario aver raggiunto prima Niaowu all’interno del titolo base.

Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qua, Shenmue 3 è un titolo decisamente intrigante: “l’ultima opera di Yu Suzuki è un atto d’amore verso chi ha supportato il suo lavoro negli anni, finanziato prevalentemente dai fan e creato con il chiaro obbiettivo di ricreare “in toto” le atmosfere di un epoca videoludica oramai passata. E quest’ultimo obiettivo, Shenmue 3, lo assolve pienamente con un comparto artistico evocativo e di estasiante bellezza. Esulando per un momento dal comparto tecnico, non possiamo ignorare le emozioni che i dialoghi fra i personaggi riescono a far trasparire, così come i differenti paesaggi, che rappresentano sicuramente il punto più alto della produzione, riescano a restituire sensazioni forti e davvero difficili da descrivere con delle semplici parole.”

Shenmue 3, lo ricordiamo, è ad oggi disponibile su PlayStation 4 e PC.