Shenmue 3: ecco quando verrà rilasciato il primo DLC Battle Rally

Ci sono voluti ben 18 anni di lunga attesa, ma alla fine Shenmue 3 è diventato realtà, e finalmente tutti gli appassionati della saga creata da Yu Suzuki hanno potuto ritornare nei panni di Ryo Hazuki per proseguire la sua storia. Ma non è ancora arrivato il momento di salutare definitivamente il terzo capitolo, dato che Ys net Inc. ha annunciato insieme a Deep Silver, la data di rilascio del primo DLC Battle Rally.

Battle Rally è atteso per il prossimo 21 gennaio, e offrirà ai giocatori delle nuove attività all’interno di una gara piena di diverse battaglie tra tre personaggi giocabili. Il primo DLC dunque, darà la possibilità ai giocatori di selezionare diversi personaggi al di fuori dell’iconico Ryo Hazuki, quali: Wuying Ren, il cacciatore di tesori e Wei Zhen, la compagna di allenamento du Ryo che ha debuttato proprio in questo terzo capitolo.

Hey #Shenmue3 fans – we are very happy to announce that the #BattleRally DLC will launch next week for PS4 & PC on 21 January! Are you ready? 😍 pic.twitter.com/6xmWLAqMma — Shenmue 3 (@Shenmue_3) January 15, 2020

Sembra che questa volta Shenmue sia tornato per restare, e non per fare una semplice e fugace presenza per poi scomparire di nuovo per altri 18 anni. Stando alle passate dichiarazioni di Yu Suzuki, lui aveva in mente di dipanare la storia di Ryo in undici giochi, ma idealmente ha in programma solo quattro o cinque capitoli su undici.

Vi ricordiamo che il DLC Battle Rally di Shenmue 3 verrà reso disponibile il prossimo 21 gennaio e sarà sia acquistabile separatamente per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC (via Epic Games Store), oppure verrà direttamente sbloccato per i possessori della versione del gioco Complete DLC Collection. Siete curiosi di provare questo primo DLC di Shenmue 3?