Shenmue 3: pubblicato il trailer di lancio

Uno dei titoli indubbiamente più attesi per la fine di questo 2019, assieme ai più “blasonati” Death Stranding e Pokémon Spada e Scudo, è Shenmue 3. Il titolo venne annunciato originariamente 4 anni fa, con grande sorpresa dei giocatori appassionati che attendevano un seguito degno del secondo capitolo, nell’ormai lontano Electronic Entertainment Expo 2015, in occasione della conferenza Sony di quell’anno.

Nel corso della giornata di oggi, il publisher Deep Silver in collaborazione con Ys Net hanno pubblicato il trailer di lancio dell’attesissimo Shenmue 3. Non ci resta dunque che lasciarvi al trailer di lancio in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Per chi non lo sapesse, Shenmue 3 rappresenta a tutti gli effetti il sequel dell’originale Shenmue, uscito nel 1999 su Dreamcast, e Shenmue 2 uscito sulla prima Xbox. Vestiremo, ancora una volta, i panni del protagonista Ryo Hazuki, in quello che sarà a tutti gli effetti il capitolo finale che getterà finalmente luce sull’epilogo della trilogia.

Il titolo, in particolare, combina elementi di azione provenienti dal mondo di Virtua Fighter con alcune meccaniche di gameplay da gioco di ruolo, riuscendo in un mix ben bilanciato. Vi ricordiamo che Shenmue 3 sarà disponibile a partire dal prossimo 19 novembre 2019, rispettivamente per PlayStation 4 e PC, in particolare sull’Epic Games Store.