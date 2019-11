Shenmue 3: Yu Suzuki ha già le idee per un quarto capitolo, e anche per un quinto

Shenmue 3 è stato rilasciato solamente questa settimana e gli appassionati della saga stanno finalmente scoprendo come procede la storia di Ryo Hazuki. A quanto pare però, l’ideatore della trilogia Yu Suzuki avrebbe in mente di non fermarsi al terzo capitolo e di continuare la storia tramite, almeno, un’altra iterazione.

In una recente intervista rilasciata alla redazione di Metro UK, Suzuki ha affermato che: “Fino a quando ci saranno giocatori che terranno in vita Shenmue, non mi arrenderò mai nel mio viaggio personale per completare la storia di questo gioco. Esattamente come successo con la realizzazione di Shenmue 3, è tutto nelle mani dei videogiocatori”.

Il game designer ha terminato l’intervista ringraziando i giocatori e augurandosi: “Spero sinceramente che, insieme, possiamo continuare a raccontare la storia di Ryo e delle sue avventure in Shenmue 4.” A quanto pare però, l’idea iniziale per la realizzazione della saga prevedeva un’espansione della storia di Ryo in un totale di 11 capitoli; lo aveva affermato lo stesso Suzuki in una sessione di domande e risposte con gli utenti di Reddit 4 anni fa. Inizialmente però, il game director aveva pianificato di fare in modo che la serie Shenmue si estendesse su quattro o cinque giochi, ma se possibile, avrebbe avuto il piacere di raccontare la storia completa di 11 capitoli.

Shenmue 3 è stato rilasciato pochissimi giorni fa dopo quattro anni di sviluppo. Suzuki e Ys Net hanno fatto nascere il progetto su Kickstarter, diventando fin da subito il gioco più finanziato sulla piattaforma di crowdfunding. State giocando a Shenmue 3? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.