Shenmue 3: requisiti minimi e requisiti consigliati della versione PC

Shenmue 3 sarà rilasciato su PS4 e su PC: vediamo quali sono i requisiti minimi e consigliati di quest'ultima versione del gioco YS Net.

Shenmue 3 è stato molto al centro dell’attenzione nell’ultimo periodo. Nel giro di poche settimane è stata annunciata l’esclusività temporale per Epic Games Store, sono stati negati i rimborsi dopo le lamentele del pubblico, poi YS Net e Deep Silver hanno ritrattato garantendoli (ma solo in parte, in alcuni casi), ed Epic Games ha confermato che d’ora in avanti si occuperà di coprire i rimborsi per quei giochi finanziati su Kickstarter con la promessa di una release su Steam ma divenuti poi esclusiva Epic Games Store.

Ora, parliamo ancora di Shenmue 3 ma per una volta l’argomento è molto più semplice: i requisiti di sistema. Cominciamo dai requisiti minimi:

OS: Windows 7 64-bit o superiore

CPU: Intel Core i5-4460 (3.4GHz) Quad-core o superiore

RAM: 4GB

GPU: Nvidia Geforce 650 Ti 2GB o superiore

API: DirectX 11

Storage: 100GB

Network: Broadband Connection Required

Sound Card: DirectX 9.0c Compatible

Vediamo ora i requisiti consigliati:

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-7700 (3.6GHz) Quad-core o superiore

RAM: 16GB

GPU: Nvidia Geforce 1070 o superiore

API: DirectX 11

Storage: 100GB

Network: Broadband Connection Required

Sound Card: DirectX 9.0c Compatible

Vi ricordiamo che Shenmue 3 sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2019 su PC e PlayStation 4. Diteci, cosa ne pensate di questi requisiti? La vostra macchina da gioco sarà in grado di farvi vivere la massima esperienza di Shenmue 3?