Shenmue 3: risultati sotto le aspettative, stando a Deep Silver

Il 2019 è stato l’anno dei sogni videoludici impossibili. Dopo l’uscita di Kingdom Hearts 3 a gennaio, l’annuncio di un nuovo capitolo di Half-Life, a chiudere questa tripletta da sogno ci ha pensato Shenmue 3. Il terzo capitolo atteso da 18 anni dagli appassionati, ha finalmente portato avanti le storie di Ryo Hazuki e compagni. Ma come è stato accolto un tale clamoroso ritorno? Non tanto bene stando alle ultime dichiarazioni dell’editore Deep Silver.

Recentemente Deep Silver ha confermato che il gioco ha portato a dei risultati al di sotto delle aspettative. L’editore ha dichiarato che sebbene non siano ancora in grado di quantificare le vendite del gioco su Epic Games Store, su PlayStation 4 la stima si aggira intorno alle 50.000 copie vendute nel corso del terzo trimestre dell’anno fiscale. A causa del rendimento del gioco inferiore alle aspettative, e a Biomutant che non sembra ancora avere una data di uscita, Deep Silver al momento sta cercando di rivedere la propria situazione finanziaria.

C’è da dire che Shenmue 3 è stato vittima di controversie ancor prima di essere rilasciato sul mercato. Prima per il caso riguardo all’esclusività su Epic Games Store, piattaforma che aveva già mosso diatribe tra i giocatori anche in passato. Dopo ciò ci hanno pensato le recensioni piuttosto contrastanti uscite intorno al lancio del titolo. Bisogna anche ammettere che tra le altre cose, la saga di Shenmue è sempre stata piuttosto di nicchia, e non era facile prendere le attenzioni della massa con un terzo capitolo così distante dall’uscita di Shenmue 2.

Data la non soddisfacente performance commerciale di Shenmue 3 fino a questo punto, viene messa in dubbio anche la possibilità di vedere proseguire la saga con un quarto capitolo già discusso più volte dal suo creatore Yu Suzuki. Cosa ne pensate dei risultati ottenuti da Shenmue 3? Vi aspettavate una situazione simile?