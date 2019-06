Shenmue 3: ecco il trailer dell’E3 2019

Shenmue 3 è stato mostrato nuovamente all'E3 2019: ecco il trailer andato in onda durante la conferenza del PC Gaming Show.

Il PC Gaming Show è stata l’occasione di vedere un nuovo trailer di Shenmue 3 e sentire le parole di Yu Suzuki in persona che è salito sul palco per presentare il gioco. Il filmato ci permette di vedere un po’ di gameplay del titolo in arrivo su PC e PlayStation. Il gioco, in versione PC, sarà pubblicato su Epic Games Store, ma non si sa ancora se sarà esclusiva temporale o meno.

Mentre attendiamo conferme a riguardo, possiamo vedere il nuovo filmato, che vi abbiamo condiviso qui sotto. Nel trailer vediamo il protagonista mettere in mostra le proprie capacità di combattimento.

Diteci, cosa ne pensate di Shenmue 3? Il titolo è stato recentemente rimandato e la nuova data di uscita è il 19 novembre 2019. Siete dispiaciuti di questo ritardo? Avreste preferito avere il gioco prima, anche a costo di imbattervi in qualche problema?