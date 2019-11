Shenmue 3: un video speciale celebra l’uscita del gioco

Dopo 18 anni ci siamo, finalmente Shenmue 3 è realtà e gli appassionati potranno continuare l’avventura di Ryo Hazuki. Il terzo capitolo della trilogia ideata da Yu Suzuki, riprende il filo laddove lo aveva lasciato Shenmue 2 ed è ora ufficialmente disponibile su PlayStation 4 e PC (via Epic Games Store). Per celebrare quest’occasione, il publisher Deep Silver ha pubblicato un video davvero molto speciale.

Il video in questione punta sul ricalcare in circa 7 minuti tutta la storia dietro allo sviluppo dell’intera saga; dal primo capitolo uscito su Dreamcast, passando per il secondo capitolo giunto anche sulla prima Xbox ed infine raggiungendo il periodo attuale con tutto ciò che ha reso possibile la realizzazione di Shenmue 3.

Il video non si ferma solo a festeggiare la saga di Shenmue, ma ripercorre anche le radici del suo creatore Yu Suzuki. Quello che Deep Silver ha reso disponibile sul proprio canale YouTube diventa quindi un piccolo documentario sulla storia del brand, del suo padre e di SEGA stessa. Il tutto si chiude con un ennesimo trailer di Shenmue 3 che mostra i personaggi in azione muoversi per gli scenari e le ambientazioni di gioco.

Negli scorsi giorni lo stesso Suzuki aveva affermato che per lui l’esistenza di Shenmuer 3 è un vero e proprio miracolo; ringraziando inoltre anche tutti gli appassionati che si sono fatti sentire con il loro supporto in questi 18 anni di lunghissima attesa. State già giocando a Shenmue 3? Diteci cosa ve ne pare nella sezione dedicata ai commenti.