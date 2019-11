Shenmue 3: Yu Suzuki ringrazia i fan con un video dedicato

Sicuramente per arrivare a questo terzo capitolo di Shenmue la strada è stata molto difficile da percorrere. I vari fan di questa (ormai leggendaria) saga hanno aspettato per ben più di 18 anni nella speranza di concludere il viaggio lasciato in sospeso nel lontano 2001. Ma dopo tanta fatica, amore e pazienza durante questa settimana riusciremo ad avere tra le mani Shenmue 3, ovvero l’opera che (forse) concluderà questa fantastica saga nata sul rimpianto Dreamcast. Proprio per questo motivo, il creatore del titolo ha deciso di dedicare un video particolare ai propri fan!

Come ben saprete questo Shenmue 3 non sarebbe stato possibile senza il crowdfounding Kickstarter intrapreso ormai qualche anno fa. Tuttavia i vari intoppi creati con la questione dell’esclusività Epic Games e i vari rimborsi susseguiti da questo particolare avrebbero messo in pericolo la data d’uscita pianificata per il titolo. Ma anche con queste problematiche il titolo è comunque riuscito a vedere la luce in tempi consoni come inizialmente stabilito. Per dimostrare la propria gratitudine Yu Suzuki avrebbe ringraziato in maniera “diretta” tutti i vari backers del progetto.

Sulla pagina ufficiale Kickstarter di Shenmue 3 il creatore del titolo avrebbe tenuto a mostrare la propria gratitudine verso chi ci ha creduto davvero in questo terzo capitolo. A testimoniare ulteriormente queste parole è un video dedicato presente sia su Kickstarter che sul canale YouTube ufficiale. Sicuramente questo gesto potrebbe essere considerato più che consono visto che, senza i soldi dei vari fan, il progetto non sarebbe esistito.

Voi cosa ne pensate di questa particolare notizia? Fatecelo sapere, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo che Shenmue 3 sarà disponibile a partire dalla giornata di domani per PlayStation 4 e Windows PC (in esclusiva Epic Games Store).